محافظ بني سويف يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

بنى سويف - هانى فتحى

قاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في ملف التعديات

جاء ذلك خلال إشرافه"اليوم"على حملة لإزالة عدد من حالات التعدي بدائرة مركز ناصر،وفي حضور :"بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولى الجهات التنفيذية والأمنية من مديرية الأمن و الوحدة المحلية والأملاك والزراعة والكهرباء وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وتابع المحافظ أعمال الإزالة والتي شملت حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات لتعديات تمت في المهد ، على أراض زراعية خاصة "عبارة عن أسوار وعشش ومبان متناثرة غير مكتملة وغير مسكونة"ومساحات تابعة لولاية بعض الجهات من الري والصرف وأملاك الدولة ،وذلك وسط تأمين وتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق المعنية،وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من فصل المرافق "إن وجدت" والتأكد من خلوها وعدم الُسكنى الدائمة بها.

حيث وجه المحافظ مسؤولى قطاع الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية والتي تشمل وقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات،والتنسيق مع التموين لوقف الدعم "سواء خبز أو مقررات تموينية " ممن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية ، مع التاكيد على إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات عليها وعدم تبويرها لتلافي أية محاولة لتكرار التعدي عليها مجدداً.

كما كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية والمتغيرات المكانيةباستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً،ومنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولى المتغيرات المكانية بالوحدات، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

في سياق متصلـ تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإجراءات المنفذة ، حيال تعرض أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، "مساء أمس" لحريق محدود نتيجة تصاعد أدخنة من إحدى الثلاجات الموجودة بغرفة بالدور الثاني بالمركز" بحسب ماجاء في التقرير المبدئي لأسباب الحريق"

حيث كلف المحافظ "فور إخطار مركز السيطرة بديوان عام المحافظة بالحادث مساء أمس" السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة، ورئيس المدينة بالانتقال الفوري إلى محل الواقعة، بالإضافة إلى توجيه سيارات الحماية المدنية والإسعاف بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

أكدت وكيل الوزارة د. سماح جاد ،أنه فور تكليف المحافظ بسرعة التعامل مع تداعيات الواقعة ، تم التواجد مع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للتعاون ونقل أي حالات داخل المركز لمستشفي بني سويف التخصصى، حفاظا على سلامة الحالات المتواجدة داخل المركز الطبي ، حيث لم تسفر الواقعة عن خسائر في الأوراح أو تعرض المرضي به لمضاعفات صحية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف أنه تم نقل 6 حالات من الأطفال المتواجدين داخل حضانات المركز إلى قسم الحضانات بمستشفي بني سويف التخصصي، حرصا على سلامتهم وهم بحالة جيدة بالإضافة إلى 3 حالات تم نقلهم بالمركز إلى المستشفي أيضا من بينهم حالة تم نقلها الى العنايه المركزة بمستشفى بنى سويف التخصصى لحين تحسن الحال.

كما تم نقل عدد 2 مصابين باختناق بسبب الأدخنة إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وتم الاطمئنان على استقرار الحالات والتوجيه بمتابعتهم لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة المستشفى.