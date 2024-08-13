محافظ بنى سويف يوجه وحدة حقوق الإنسان بمتابعة حالة مواطن

بنى سويف - هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، بحث حالة المواطن (ع.ح) الذي يعاني من ظروف إنسانية، والذى انتقل إليه رئيس المدينة أمس بتكليف من المحافظ، وتم التعامل والحوار ونقله للمستشفى للاطمئنان على حالته النفسية والصحية.

وانتقل اليوم فريق من وحدة حقوق الإنسان لمنزل المواطن، واستمع لظروفه الإنسانية، وتم عرض تقرير عن حالته على المحافظ، حيث وجه المحافظ بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتقديم أوجه الدعم الممكنة لحالته وظروفه، لتجاوز محنته.