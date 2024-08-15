محافظ الوادى الجديد يعتمد فتح 3 فصول خدمات بمدارس التعليم الفنى

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح فصول خدمات مسائية بـ3 مدارس فنية بإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 /2024، استجابةً لمطالب أولياء الأمور بفتح فصول خدمات مسائية بمدارس التعليم الفني، ومنح الفرص أمام الطلاب لاستكمال دراستهم بالمدارس الفنية.

وأعلن المحافظ انه تقرر فتح الفصول بمدارس الخارجة الصناعية العسكرية بمجموع 180 درجة، و المروة التجارية بمجموع 220 درجة، وموط التجارية بمجموع 240 درجة. على أن يتم التقديم و التسجيل الإلكتروني عبر الرابط التالى اعتبارًا من اليوم الخميس 15 وحتى الخميس 22 أغسطس 2024.

لتنسيق المدارس الثانوية العام والفنى 3 سنوات يمكنك التقديم وملء الرغبات الخاصه بك من هنا:

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



