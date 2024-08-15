محافظ القاهرة يوجه بإنشاء مشاغل وورش حرفية ومصانع صغيرة بالأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بمدينة الأسمرات.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها ، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة .

ووجه محافظ القاهرة خلال الجولة باستغلال بدرومات العقارات الموجودة بالمدينة في إقامة عدد من المشاغل والورش الحرفية والمصانع الصغيرة من أجل توفير فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات ، مؤكدًا أنه سيتم توفير منافذ بيع ثابتة لتسويق منتجات هذه المصانع والورش .

كما تفقد محافظ القاهرة فرع مكتبة مصر الجديدة بالاسمرات وتابع الانشطة الثقافية التى تقدمها للأطفال ، مؤكدًا على حرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .

رافق المحافظ فى جولته م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.



محافظ القاهرة مع اطفال مدينة الأسمرات