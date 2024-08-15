محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير جمعية زراعية للتقاعس عن أداء الأعمال

البحيرة - ناصر جودة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الخميس إقالة مدير جمعية زراعية بمركز الرحمانية، وذلك للتقاعس عن أداء الأعمال، كما قررت إحالة العاملين بجمعية قرطسا التابعة لمركز دمنهور، للتحقيق من خلال إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة وتكليف إدارة الحوكمة بمتابعة ومراجعة سجلات تلك الجمعية.

جاء ذلك جولتها المفاجئة لتفقد عدد من الجمعيات الزراعية على طريق دمنهور - الرحمانية، بمشاركة المهندس موفق ساري مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

وتفقدت محافظ البحيرة جمعية الحبشى الزراعية بدمنهور والتى تخدم 500 فدان منزرع بمختلف الزراعات، وتابعت عمليات الصرف والسجلات، ووجهت الدكتورة جاكلين إدارة الحوكمة بديوان عام المحافظة بمراجعة بيان صرف الأسمدة.

كما قامت محافظ البحيرة بتفقد جمعية قرطسا بدمنهور والتى تخدم 2250 فدان، وكذلك جمعية كفر محلة داود التابعة لمركز الرحمانية.



