اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 12:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 88.02%

الخميس، 15 أغسطس 2024 12:37 م
محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 88.02% الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، اليوم الخميس نتيحة إمتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023- 2024 بنسبة نجاح 88.02 %.  

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للدور الثانى  20427 طالب وطالبة، حضر منهم 18061 ونجح منهم 15897 طالب وطالبة، ليبلغ اجمالي النسبة المئوية للناجحين بالشهادة الاعدادية بالدورين معا بنطاق المحافظة 97.82%.

كما إعتمدت محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي( القسم المهني ) حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 738 طالب وطالبة حضر 591 و نجح منهم 547 طالب وطالبة بنسبة نجاح 92.6%.

وكذلك تم اعتماد  نتيجة إمتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع للدور الثانى بنسبة نجاح 100%.


 







الشهادة الاعدادية

محافظة البحيرة

الدور الثاني للإعدادية

نتيجة الاعدادية

محافظ البحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة