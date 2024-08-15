محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 88.02%

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، اليوم الخميس نتيحة إمتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023- 2024 بنسبة نجاح 88.02 %.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للدور الثانى 20427 طالب وطالبة، حضر منهم 18061 ونجح منهم 15897 طالب وطالبة، ليبلغ اجمالي النسبة المئوية للناجحين بالشهادة الاعدادية بالدورين معا بنطاق المحافظة 97.82%.

كما إعتمدت محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي( القسم المهني ) حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 738 طالب وطالبة حضر 591 و نجح منهم 547 طالب وطالبة بنسبة نجاح 92.6%.

وكذلك تم اعتماد نتيجة إمتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع للدور الثانى بنسبة نجاح 100%.



