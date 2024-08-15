متى يكون جدرى القرود معديا؟ وما مضاعفات الفيروس التى قد تصل للوفاة؟

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه بعد ان إعلان مدير عام المنظمة، ان جدرى القرود يمثل حالة طوارىء صحية يثير قلقا دوليا، فانها تقدم أهم علامات وأعراض الفيروس والتى عادة ما تبدأ في غضون أسبوع، ولكن يمكن أن تبدأ بعد 1-21 يومًا من التعرض، تستمر الأعراض عادةً لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ولكنها قد تستمر لفترة أطول لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

يمكن أن يصاب الأشخاص المصابون بجدرى القرود mpox بمرض خطير، على سبيل المثال، يمكن أن يصاب الجلد ببكتيريا تؤدي إلى خراجات أو تلف جلدي خطير، تشمل المضاعفات الأخرى الالتهاب الرئوي، والتهاب القرنية مع فقدان الرؤية؛ والألم أو صعوبة البلع، والقيء والإسهال مما يسبب الجفاف الشديد أو سوء التغذية؛ وتسمم الدم (عدوى الدم مع استجابة التهابية واسعة النطاق في الجسم)، والتهاب الدماغ، والقلب (التهاب عضلة القلب)، والمستقيم (التهاب المستقيم)، والأعضاء التناسلية أو الممرات البولية أو الوفاة، الأشخاص الذين يعانون من تثبيط المناعة بسبب الأدوية أو الحالات الطبية هم أكثرعرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بسبب جدرى القرود mpox الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية الذي لا يتم السيطرة عليه أو علاجه بشكل جيد يصابون في كثير من الأحيان بمرض شديد.

الأعراض الشائعة لمرض جدرى القرودmpox هي:

الحمى، التهاب الحلق، الصداع، آلام العضلات، آلام الظهر، انخفاض الطاقة، تضخم الغدد الليمفاوية.

بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن أول أعراض الإصابة بفيروس جدرى القرود mpox هو الطفح الجلدي، في حين قد يعاني آخرون من أعراض مختلفة أولاً.

يبدأ الطفح الجلدي على شكل قرحة مسطحة تتطور إلى بثور مملوءة بالسوائل وقد تكون مثيرة للحكة أو مؤلمة، ومع شفاء الطفح الجلدي، تجف الآفات وتتكون عليها قشور ثم تسقط.

قد يعاني بعض الأشخاص من آفة جلدية واحدة أو أكثر، بينما يعاني آخرون من مئات الآفات الجلدية أو أكثر، وقد تظهر هذه الآفات في أي مكان من الجسم مثل:

راحة اليدين وباطن القدمين، الوجه والفم والحلق

المناطق الأربية والأعضاء التناسلية، فتحة الشرج، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من تورم مؤلم في المستقيم أو ألم وصعوبة عند التبول.

وأضافت المنظمة، إنه يعد الأشخاص المصابون بمرض جدرى القرود معديين ويمكنهم نقل المرض إلى الآخرين حتى تلتئم جميع القروح وتتشكل طبقة جديدة من الجلد.

الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون لخطر حدوث مضاعفات بسبب mpox.

عادةً ما تظهر أعراض جدرى القرود من خلال الاتى: آلام العضلات، والتهاب الحلق، يبدأ طفح على الوجه وينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويمتد إلى راحة اليدين وباطن القدمين ويتطور على مدى 2-4 أسابيع على مراحل - بقع، حويصلات، بثرات، تغوص الآفات في المركز قبل أن تتشكل قشور عليها، ثم تسقط القشور، تضخم الغدد الليمفاوية هو سمة لجدرى القرود يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالعدوى دون ظهور أي أعراض.

في سياق تفشي جدرى القرود العالمي التي بدأت في عام 2022 (والتي تسبب فيها سلالة Clade IIb في الغالب، يبدأ المرض بشكل مختلف لدى بعض الأشخاص، في أكثر من نصف الحالات، قد يظهر الطفح الجلدي قبل أو في نفس وقت ظهور الأعراض الأخرى ولا يتطور دائمًا في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تكون الآفة الأولى في الفخذ أو فتحة الشرج أو في الفم أو حوله.