الصحة العالمية: تفشى جدرى القرود بأنواع مختلفة يثير القلق وإصابة 14 ألفا و524 وفاة

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس إدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له ، خلال اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية بشأن تصاعد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود اليوم الأربعاء، إنه كما تعلمون، فقد تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بمرض جدرى القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من عقد من الزمان، كما زاد عدد الحالات المبلغ عنها كل عام بشكل مطرد خلال تلك الفترة.

وفي العام الماضي، زادت الحالات المبلغ عنها بشكل كبير، وبالفعل تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن هذا العام مع إجمالي العام الماضي، مع أكثر من 14 ألف حالة و524 حالة وفاة.

إن ظهور النوع 1ب وانتشاره السريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي، والذي يبدو أنه ينتشر بشكل رئيسي من خلال الشبكات الجنسية، واكتشافه في البلدان المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أمر مثير للقلق بشكل خاص، وهو أحد الأسباب الرئيسية لقراري بعقد لجنة الطوارئ هذه.

وفي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حوالي 90 حالة إصابة بالسلالة 1ب في 4 دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تبلغ عن حالات الإصابة بمرض جدرى القرود من قبل: بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

وأضاف، إنه لا نتعامل مع تفشي نوع واحد من المرض - نحن نتعامل مع عدة فاشيات لأنواع مختلفة في بلدان مختلفة مع طرق مختلفة للانتقال ومستويات مختلفة من المخاطر، وسيقدم لكم زملائي عرضًا فنيًا أكثر تفصيلاً قريبًا.

وأوضح، إن وقف هذه الأوبئة سيتطلب استجابة مفصلة وشاملة، مع وضع المجتمعات في المركز، كما هو الحال دائما.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع حكومات البلدان المتضررة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والشركاء الآخرين لفهم أسباب هذه الأوبئة ومعالجتها.

وقد وضعت منظمة الصحة العالمية خطة استجابة إقليمية تتطلب مبلغاً أولياً قدره 15 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة المراقبة والاستعداد والاستجابة، ولتمويل هذه الاستجابة، قمنا بتخصيص 1.45 مليون دولار أمريكي من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، ونخطط لتخصيص المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، كما نناشد الجهات المانحة بتمويل بقية خطة الاستجابة.

وكما تعلمون، توصي مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التحصين باستخدام لقاحين ضد جدرى القرود، كما تمت الموافقة عليهما أيضًا من قبل السلطات التنظيمية الوطنية المدرجة في منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى بلدان فردية بما في ذلك نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

في الأسبوع الماضي قمت بتفعيل عملية إدراج لقاحات جدرى القرود mpox في قائمة الاستخدام الطارئ، وهو ما من شأنه تسريع وصول اللقاح إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والتي لم تصدر بعد موافقتها التنظيمية الوطنية الخاصة بها.

وتتيح قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ أيضًا للشركاء، بما في ذلك التحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسف، شراء اللقاحات لتوزيعها.

وتعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانها للدول الأعضاء ومصنعي اللقاحات للعمل معنا بشأن التبرعات باللقاحات.

نحن نعمل مع جميع الشركاء لتسهيل الوصول العادل إلى التشخيصات واللقاحات ولوازم الرعاية السريرية والأدوات الأخرى.

وفي ضوء انتشار المرض في شرق ووسط أفريقيا، واحتمال انتشاره على المستوى الدولي داخل أفريقيا وخارجها، فقد قمت بتشكيل لجنة الطوارئ بموجب اللوائح الصحية الدولية لتقديم المشورة لي بشأن ما إذا كان تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

عندما أعلنت نهاية حالة الطوارئ الصحية العامة الدولية السابقة المتعلقة بجدرى القرود mpox في العام الماضي، أصدرت توصيات دائمة بموجب اللوائح الصحية الدولية، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها الأسبوع المقبل. وقد قررت تمديدها لمدة عام آخر لدعم البلدان في الاستجابة لخطر جدرى القرود mpox المزمن.

ولو قررت، بناء على نصيحتكم، أن الوضع الحالي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، فإنني سأصدر توصيات مؤقتة وفقاً للوائح الصحية الدولية، مرة أخرى بناء على نصيحتكم.

كما تعلمون، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جمعية الصحة العالمية لهذا العام مجموعة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية، وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ العام المقبل، لذا فإنكم ستعملون في هذا الاجتماع بموجب اللوائح الصحية الدولية الحالية.

