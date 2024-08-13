الصحة العالمية: 934 حالة إصابة و4 وفيات بسبب جدرى القرود فى 26 دولة بالعالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه في يونيو 2024 تم الإبلاغ عن إجمالي 934 حالة جديدة مؤكدة مختبريًا من جدرى القرود mpox، و4 وفيات لمنظمة الصحة العالمية من 26 دولة، مما يوضح استمرار انتقال فيروس جدرى القرود mpox في جميع أنحاء العالم.

وكانت المناطق الأكثر تضررًا في منظمة الصحة العالمية، مرتبة حسب عدد الحالات المؤكدة مختبريًا، هي المنطقة الأفريقية (567 حالة)، ومنطقة الأمريكتين (175 حالة)، والمنطقة الأوروبية (100 حالة)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (81 حالة) ومنطقة جنوب شرق آسيا (11 حالة)، لم تبلغ منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط عن أي حالات في يونيو 2024.

مع انخفاض التقارير المقدمة من البلدان إلى منظمة الصحة العالمية، فإن البيانات العالمية المبلغ عنها حاليًا على الأرجح تقلل من تقدير العدد الفعلي لحالات الإصابة بمرض جدرى القرود.

وأضافت المنظمة، أنه في المنطقة الأفريقية، أبلغت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن معظم حالات الإصابة المؤكدة بـ فيروس جدرى القرود(96%) ومع محدودية الوصول إلى الاختبارات في المناطق الريفية، تم اختبار 24% من الحالات المتوافقة سريريًا (المبلغ عنها كمشتبه بها) في البلاد في عام 2024، مع إيجابية تبلغ حوالي 65% على المستوى الوطني، وبالتالي، فإن أعداد الحالات المؤكدة أقل من العبء الحقيقي.

يتضمن هذا العدد أيضًا تحديثًا عن التوسع الجغرافي لفيروس حمى الضنك في منطقة أفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية من يوليو إلى أغسطس 2024، ولم يتم تسجيله بعد في بيانات المراقبة العالمية بحلول 30 يونيو 2024، أبلغت 4 دول جديدة في شرق إفريقيا (بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا) عن أولى حالات الإصابة بفيروس حمى الضنك، ترتبط جميع الحالات بالتفشي المتوسع في شرق ووسط إفريقيا وجميع الحالات التي تم تسلسلها حتى الآن من هذه البلدان تنتمي إلى المجموعة الأولى، بشكل منفصل، تشهد كوت ديفوار تفشيًا لفيروس حمى الضنك المرتبط بالفئة الثانية من فيروس حمى الضنك، وأبلغت جنوب إفريقيا عن حالتين مؤكدتين أخريين.