متحف كفر الشيخ: ندوة عن الإسكندر وورش تعليمية وتدريب صيفى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ ندوة عن "الإسكندر الأكبر وحلم لم يتحقق"، ألقتها الدكتورة ريهام أحمد عيسوي حامد، كما شهد المتحف العديد من الورش التعليمية، ضمن الأنشطة الصيفية التي أعلن عنها، بإشراف الدكتور أسامه فريد، مدير المتحف، منها تدريب صيفي لطلاب قسم الأثار، وورش تعليم الرسم والنحت للأطفال، وتعلم أبجديات اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي، ورش السرد القصصي بسرد إحدى قصص المكتبة الخضراء.

وتناولت الدكتورة ريهام أحمد عيسوي حامد، نشأة الإسكندر الأكبر، وحياته وتحدثت عن العوامل التي أدت إلى نبوغه وحلمه الكبير في إنشاء إمبراطورية كبيرة لنشر الثقافة اليونانية، ودخول الإسكندر مصر وكيف تعامل مع المصريين وكيف استقبلوه، ودمج الحضارة المصرية مع الحضارة اليونانية في إنشاء مدينة الإسكندرية وإشراك المصريين مع اليونانيين في الحكم، وأسباب وفاته، وتقسيم إمبراطوريته الكبيرة بعد وفاته.

أكد الدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفر الشيخ، تتعدد الأنشطة الصيفية التي يشهدها المتحف، منها تدريب صيفي لطلاب قسم الأثار، وورش متعددة للأطفال ما بين تعلم الرسم والنحت، وتعلم أبجديات اللغة المصرية القديمة والتي يشرف عليها الدكتور السيد محمد البنا.

وأضاف فريد، كما تضمنت الورش،ندوة تعريفية بالمتحف ودوره في المجتمع، وورش الأنشطة الصيفية بمتحف كفر الشيخ، وتضمنت أول ورشة من ورش تعليم الخط الهيروغليفي محاضرة تعريفية عن اللغة المصرية القديمة ونشأتها وتعريف الأطفال باللغة وكيفية كتابتها من خلال الآثار بالمتحف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.



التدريب الصيفي لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ.



الحضور خلال ندوة عن الإسكندر الأكبر لمتحف كفر الشيخ



مشاركة الأطفال في ورش تعليمية



ندوة عن الإسكندر