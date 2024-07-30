ورش للأطفال وتدريب صيفى لطلاب الآثار وتعلم اللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد متحف كفر الشيخ العديد من الورش التعليمية، ضمن الأنشطة الصيفية التي أعلن عنها، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، منها تدريب صيفى لطلاب قسم الآثار، وورش تعليم الرسم والنحت للأطفال، وتعلم أبجديات اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفى، ورش السرد القصصي بسرد إحدى قصص المكتبة الخضراء.

أكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، تتعدد الأنشطة الصيفية التي يشهدها المتحف، منها تدريب صيفي لطلاب قسم الأثار، وورش متعددة للأطفال ما بين تعلم الرسم والنحت، وتعلم أبجديات اللعة المصرية القدية والتي يشرف عيها الدكتور السيد محمد البنا.

وأضاف فريد، كما تضمنت الورش،ندوة تعريفية بالمتحف ودورة في المجتمع، وورش الأنشطة الصيفية بمتحف كفر الشيخ، وتضمنت أول ورشة من ورش تعليم الخط الهيروغليفي محاضرة تعريفية عن اللغة المصرية القديمة ونشأتها وتعريف الأطفال باللغة وكيفية كتابتها من خلال الآثار بالمتحف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفى، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.



أطفال يتعلمون اللغة المصرية القديمة



تعلم أبجاديات اللغة المصرية القديمة



جانب من فعاليات التدريب الصيفي لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ.



ورشة تعليم الرسم والنحت للأطفال المشاركين