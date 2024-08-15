اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 06:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لوكاشينكو: بيلاروسيا سترد بشكل فورى حال انتهاك حدودها

الخميس، 15 أغسطس 2024 05:41 م
لوكاشينكو: بيلاروسيا سترد بشكل فورى حال انتهاك حدودها لوكاشينكو
مينسك (أ ش أ)

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أكد الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن مينسك لا تريد التصعيد مع حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، مشددًا على أن مينسك سترد بشكل فورى حال انتهاك حدودها.

وقال لوكاشينكو -في تصريح أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - : "لا نريد التصعيد، ولا الانخراط في الحرب ضد الناتو، ولكن في انتهاك حدودنا، فلن يكون لدينا خِيار آخر سوى الرد، ولن يكون هناك، حينها، أي "خطوط حمراء".

وأوضح رئيس بيلاروسيا أن "هذا "الخط الأحمر" موجود، وهذا الخط هو حدود الدولة، محذرًا أنه بمجرد أن ينتهك الناتو حدود البلاد، فسيكون الرد فوريا.







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