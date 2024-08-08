لوكاشينكو: الولايات المتحدة قد تستخدم النزاع فى الشرق الأوسط لشن حرب عالمية

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قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تستخدم الصراع فى الشرق الأوسط لشن حرب عالمية جديدة.



وأوضح لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع وزراء داخلية رابطة الدول المستقلة فى العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم الخميس: "يبدو أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة قد تم ترسيخها بشكل واضح تحت إدارة الرئيس الحالى (جو بايدن) على مدار السنوات الأربع الماضية"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /بلتا/ البيلاروسية.



وتابع رئيس بيلاروس قائلا: "لقد حددوا بوضوح الدول الصديقة وأخرى العدوة.. بمجرد أن تأتى إدارة جديدة، فإن الوضع سيكون مماثلا للوضع فى أفغانستان، لن تكون هذه المرة الأولى".



وأضاف لوكاتشينكو: "أنا لا أحاول بأى شكل من الأشكال أن أقنعكم بالتحول ضد الولايات المتحدة أو أى من حلفائكم التقليديين. يجب أن تكونوا ودودين وتتعاونوا مع الجميع، من يريد ذلك. لكن لا تضيعوا ما أنجزناه فى السنوات الأخيرة".