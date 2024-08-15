فوائد الجبن لأطفالك.. اعرفى الكمية الموصى بها صحيا فى اليوم

كتبت فاطمة خليل

الجبنة من الأطعمة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وفقًا للخبراء، فإن تناول الجبن - الغنى بالبروتين والدهون والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين ب 12 - مهم للغاية لاتباع نظام غذائي متوازن، ومع ذلك، غالبًا ما تكتسب الجبنة سمعة سيئة بسبب محتواها العالي من الدهون، مما يسبب زيادة الوزن وبعض المشكلات الصحية، بحسب موقع "تايمز ناو".

الجبن مصدر قوي للكالسيوم الذي يقوي العظام

الجبن مصدر قوي للكالسيوم، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تقول الإرشادات الغذائية في جميع أنحاء العالم أن 30 % من الرجال و60% من النساء لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم في وجباتهم الغذائية، و75 % غير قادرين على تلبية توصيات الألبان اليومية بثلاث وجبات يوميًا أو 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا.

يُعرف الكالسيوم بتطور العظام والمفاصل ويلعب دورًا أساسيًا في الدورة الدموية ووظائف العضلات والأعصاب، وبالتالي، فإن تناول الجبن الغني بالكالسيوم يحمي من السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

ما هي كمية الجبنة التي يجب أن تتناولها في اليوم؟

وفقًا للخبراء، يحتاج معظم الأشخاص إلى حصتين على الأقل - أي ما يعادل تقريبًا شريحتين أو 40 جرامًا من الجبن الصلب أو نصف كوب أو 120 جرامًا من الجبن الطري - يوميًا ومع ذلك، يستمر هذا في الزيادة مع تقدمنا في العمر وارتفاع متطلبات المغذيات.

بالنسبة للأطفال الصغار، فإن 1-1.5 حصة من منتجات الألبان التي تشمل الزبادي والحليب بالإضافة إلى الجبن هي طريقة رائعة لإثرائهم بالعناصر الغذائية الأساسية لدعم النمو والتطور.

إن تقديم حصتين إلى ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميًا هي طريقة ممتازة لضمان حصول أطفالك على العناصر الغذائية الحيوية مثل الزنك وفيتامين أ والكالسيوم التي تدعم وظائف المخ والعينين الصحية والعظام القوية.

في سنوات المراهقة، لا تزال كتلة العظام في طور النمو، لذا من المهم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجبن للمساعدة في تعظيم نمو العظام وتطورها مع تناول 3.5 حصة على الأقل من منتجات الألبان يوميًا.

للحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، يوصى بأن يتناول البالغون 2.5 حصة على الأقل من الجبن أو الزبادي أو الحليب يوميًا.

طرق دمج الجبن في نظامك الغذائي اليومي

بالإضافة إلى تناول شرائح الجبن مباشرة من الثلاجة، يمكنك أيضًا:

-تزيين السلطات بالجبن الفيتا أو الحلوم

-إضافة شرائح الموزاريلا إلى فطيرة أو بيتزا في وجبة الغداء

-تجديد خبز الصباح بطبقة سميكة من جبن الريكوتا