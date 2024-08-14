محافظ الجيزة يكلف بالتعامل الفورى مع القرارات الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط

كتبت – مرام محمد

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لبحث ملفات العمل وموقف انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

استهل المحافظ توجيهاته بسرعة البت فى شكاوى المواطنين والطلبات المقدمة من قبلهم، مؤكدًا أن إرضاء المواطنين يعد على رأس أولويات أجهزة المحافظة ومعيار لتقييم جهود كافة الجهات والوحدات المحلية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التعامل بحسم مع ملف المتغيرات المكانية وسرعة الرد على الحالات الواردة لكل جهة داخل المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة التعامل مع القرارات الصادرة بشأن العقارات التى تمثل خطورة داهمة وضمان سلامة العقارات المجاورة لها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ووجه النجار خلال اللقاء بضرورة الاهتمام بملف المسطحات الخضراء والحدائق وحصر المشاتل والإمكانيات الخاصة بكل منها ورفع كفاءتها لدعم منظومة التشجير بالأحياء والمراكز والمدن.

وأكد "النجار"، على مدير شرطة المرافق بالجيزة بضرورة التنسيق الدوري مع الأحياء والمراكز والمدن لزيادة فاعلية حملات رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين ومنع كافة التعديات علي الطريق العام لعدم إعاقة حركة المواطنين.