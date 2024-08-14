ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنهم 45156 طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27208 طنا، تشمل 2435 طن كلينكر و 1040 طن سماد و 2200 طن جبس و 65 طن ملح و 3100 طن مولاس و 18368 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45156 طنا، تشمل 2594 طن ذرة و 4046 طن بازلاء و 10513 طن قمح و 2587 طن فول و 66 طن عدس و 8310 طن سكر و 1010 طن خشب زان و 9433 طن حديد و 287 طن جرارات و معدات و 6310 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 853 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 163 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3968 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 90733 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112247 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5325 حركة.