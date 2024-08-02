تعليم القاهرة تستعد لاستقبال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية غدا

كتب سيد الخلفاوى

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها لإستقبال الإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (دور ثان ) والتى تنطلق غداً السبت الموافق 2024/8/3، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويؤدى (8450) طالب وطالبة جميع النوعيات، الامتحانات فى (17) لجنة، حيث انتهت المديرية من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الإمتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم .

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارت التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف .

كما تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة فجراً من المطبعة السرية وأوراق الإجابة بعد إنتهاء الإمتحان ، وتأمين الكنترولات والإستراحات ومراكز توزيع الأسئلة .

كذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة .

وشددت المديرية على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ،