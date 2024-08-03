استعلم عن القبول برياض الأطفال بمدارس كفر الشيخ للعام الدراسى 2024-2025

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 -2025، وذلك للمدارس الرسمية والمتميزة للغات «المرحلة الأولى»، بتوجيهات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكانت المديرية وجهت بالإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في محافظة كفر الشيخ، للمدارس الرسمية والمتميزة للغات «المرحلة الأولى»، ويتم الاستعلام بالرقم القومي للطفل من خلال هذا الرابط، https://kg.kfsedu.gov.eg/ وفي حال عدم قبول الطفل في المرحلة الأولى يرجى متابعة المراحل التالية للتنسيق.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024

وعقب إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في محافظة كفر الشيخ، من المقرر بدء استلام ملفات الأطفال المقبولين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات «المرحلة الأولى»، من يوم الاثنين المقبل 5 أغسطس الجاري، وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم، الآتي:

الاستمارة الإلكترونية التي يتم طباعتها خلال التقديم إلكترونيًا، وشهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل + صورة منها، وصورة البطاقة الرقم القومي لوالدي الطفل شريطة أنّ تكون سارية، و8 صور شخصية حديثة للطفل، ووصل مياه أو كهرباء باسم والد الطفل أو الجد، وعقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق في حالة عدم وجود إيصالات مياه أو كهرباء، وبطاقة الطفل الصحية مختومة، والطوابع المطلوبة لدفتر التأمين الصحي الخاص بالطفل، وحافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة بالطفل، وقرار الولاية التعليمية إذ كان الوالدين منفصلين أو الأب مسافر.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد فتحت باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال 2024 للمدارس الرسمية، والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، اعتباراً من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2024.