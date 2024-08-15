تعرف على البرامج الجديدة للشعبة الإنجليزية بكلية التجارة بجامعة القناة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت كلية التجارة بجامعة قناة السويس عن ثلاثة برامج دراسية بشعبة اللغة الإنجليزية، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

تأتى هذه البرامج فى إطار جهود الجامعة لتوفير فرص تعليمية متخصصة ومتنوعة تلبى احتياجات الطلاب وتواكب التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتجارة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرامج الجديدة تشمل..

- برنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة (CH)

- برنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI) بنظام الساعات المعتمدة

- برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بنظام الساعات المعتمدة

في سياق متصل أكدت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، أن برنامج شعبة اللغة الإنجليزية (CH) يوفر للطلاب إمكانية اختيار برامجهم الدراسية والمواد التى يفضلون دراستها باللغة الإنجليزية، مع تقديم الدعم من مرشد أكاديمى لضمان توافق المحتوى مع متطلبات سوق العمل.

شروط القبول

- الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة.

- حصول الطالب على 40 درجة فى مادة اللغة الإنجليزية أو متوسط تقدير -A للشهادات المعادلة.

- قبول التحويلات من جميع الكليات المناظرة وغير المناظرة.

نظام الدراسة

- مدة الدراسة 4 سنوات، تشمل 144 ساعة معتمدة.

- يتضمن العام الجامعي 3 فصول دراسية.

- يجب على الطلاب اجتياز تدريب صيفي لمدة 6 أسابيع في إحدى الشركات أو البنوك.

من جانبها تناولت الدكتورة ريمان عبد العال، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، برنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI)، والذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في مجالات البنوك والتأمين والبورصة.

شروط القبول بالبرنامج

- يتعين على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة اجتياز مقابلة شخصية.

- حصول الطالب على 43 درجة في مادة اللغة الإنجليزية أو متوسط تقدير -A للشهادات المعادلة.

نظام الدراسة

- دراسة باللغة الإنجليزية لمدة 4 سنوات، تشمل 144 ساعة معتمدة.

- يتعين على الطالب إعداد مشروع تخرج وتجاوز تدريب صيفي لمدة 3 أسابيع.

وفي حديثه عن برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS)، ذكر الدكتور محمد أبو العلا، منسق عام البرامج الجديدة، أن البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين قادرين على دمج المهارات المحاسبية والإدارية مع تكنولوجيا المعلومات.

شروط القبول

- يتطلب اجتياز المقابلة الشخصية وحصول الطالب على 45 درجة في مادة اللغة الإنجليزية أو متوسط تقدير -A للشهادات المعادلة.

نظام الدراسة

- مدته 4 سنوات، تشمل 144 ساعة معتمدة، نصفها لمقررات تجارية والنصف الآخر لمقررات حاسبات ومعلومات.

- إعداد مشروع تخرج واجتياز تدريب صيفي لمدة 3 أسابيع.

تأتي هذه البرامج الجديدة كخطوة متقدمة نحو تعزيز جودة التعليم في كلية التجارة بجامعة قناة السويس، وتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة.