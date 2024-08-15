ترامب يتهم هاريس بالتسبب فى تدهور الاقتصاد.. ويؤكد: ستجعل الأزمة أسوأ

كتبت نهال أبو السعود

هاجم دونالد ترامب المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الامريكية منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس قبل طرح خطتها الاقتصادية هذا الأسبوع ووصفها بأنها "زائفة" محذرا من انها ستؤدي الى تدهور الاقتصاد.

وفقا لشبكة سي ان ان، قال ترامب خلال تجمع انتخابي في أشفيل بولاية نورث كارولينا: "كامالا هاريس لن تنهي الأزمة الاقتصادية. ستجعلها أسوأ. ولماذا لم تفعل ذلك؟ إنها تتحدث عن الأمر. إنها تعمل على وضع خطة. كما تعلمون، ستعلن عنها هذا الأسبوع. ربما تنتظر أن أعلن أنا عنها حتى تتمكن من نسخها".

وأضاف ترامب أن اقتراح هاريس الاقتصادي سيكون "نسخة من خطته"، مشيراً إلى أنها تدعم إلغاء الضرائب على إكراميات العاملين في مجال الخدمات، وهو اقتراح سياسي أعلن عنه في يونيو الماضي وتابع: "عندما تكشف كامالا عن خطتها الاقتصادية الزائفة هذا الأسبوع، من المحتمل أن تكون نسخة من خطتي، لأن هذا هو ما تفعله أساساً".

واتهم ترامب هاريس بعدم معالجة مشكلة التضخم وخفض الأسعار خلال فترة ولايتها كنائبة للرئيس، قائلاً: "كامالا أعلنت أن معالجة التضخم ستكون أولوية في اليوم الأول. فكروا في الأمر، بالنسبة لها، كان اليوم الأول قبل 3 سنوات ونصف. لماذا لم تفعل ذلك؟".

وأشار ترامب إلى أن إدارته ستعمل على خفض أسعار الطاقة والكهرباء بنسبة لا تقل عن النصف، مضيفاً أنه في حال انتخابه، فإنه يتوقع أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 18 شهراً بحد أقصى.

وخلال حديثه عن سياسته الاقتصادية، ركز الرئيس السابق معظم تصريحاته على ارتفاع تكاليف السلع وتأثيرات التضخم، وهي مسألة قال العديد من الأميركيين إنها مهمة لهم في هذه الانتخابات.

وانتقد ترامب الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح، وتعهد بإعادة امريكا إلى الوقود الأحفوري وزيادة عمليات الحفر، وهي دعوة شائعة في خطاباته. وسبق أن أشار ترامب وحلفاؤه على نحو خاطئ إلى أن زيادة الحفر ستؤدي إلى خفض تكلفة الغاز والسلع الأخرى.