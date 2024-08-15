الناتو يبحث تشكيل قوات للمساعدة الأمنية فى أوكرانيا الشهر المقبل

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قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن اللجنة العسكرية، وهى أعلى هيئة عسكرية تابعة للحلف، ستجتمع في مدينة براغ بالتشيك خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل؛ لبحث إنشاء قوات الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا (NSATU)، وهى قيادة جديدة مصممة لتخطيط وتنسيق وترتيب تقديم المساعدة الأمنية.



وذكر الناتو - في بيان - أن وزراء ومسئولي الدفاع بالحلف سيتناولون - خلال الجلسة الأولى - سبل تنفيذ القرارات التي اتخذها رؤساء دول وحكومات الحلفاء في قمة واشنطن خلال يوليو الماضي، كما ستجرى مناقشة التطورات الاستراتيجية العسكرية داخل الحلف، وسبل تعزيز الدعم طويل المدى لأوكرانيا.



وبينما يحتفل الحلف بالذكرى السنوية الـ 75 على تأسيسه، يتخذ قادة الناتو - بحسب البيان - خطوات كبيرة لزيادة تعزيز الردع والدفاع، وتعزيز الدعم طويل المدى لأوكرانيا وتعميق الشراكات العالمية.



كما سيناقش المشاركون، إطلاق مركز التحليل والتدريب والتعليم المشترك بين الناتو وأوكرانيا (JATEC)، وهو ركيزة مهمة للتعاون العملي لتحديد وتطبيق الدروس المستفادة من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.