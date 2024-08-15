القوات الروسية تستهدف مستودعات للصواريخ والزوارق المسيرة الأوكرانية

موسكو (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية فى 152 منطقة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية : أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءي المشاة الميكانيكي 58 و50 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فوديانوي وبريتشيستوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو 105 عسكريين، و3 مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم.

وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي الهجوم الميكانيكيين 65 و 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 106 في مناطق بافلوفكا ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفا في مقاطعة خيرسون.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "سو-34"، وهي تقوم باستهداف وحدة عسكرية أوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.

كما يُظهر الفيديو، قيام مقاتلة "سو-34" الروسية، بقصف وحدة عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وفى سياق متصل، أكد الحرس الوطني الروسي، أن ظباط وحداته يقومون بمهام البحث والقضاء على مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعات كورسك وبريانسك وبيلجورود الروسية.

وكتب القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسي سميرنوفن بشأن محطة الغاز في المقاطعة، عبر قناته على "تلجرام": "وزارة الدفاع والحرس الوطني يتخذون الإجراءات اللازمة كافة لضمان سلامة المحطة".