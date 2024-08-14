مدفيديف: أوكرانيا ستدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بمقاطعة كورسك

أحمد علوى

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ستحاسب أوكرانيا على الأضرار التي ألحقتها بمقاطعة كورسك، وستجعلها تدفع الثمن "بشكل أو بآخر".



وقال مدفيديف خلال اجتماع حول المهمة الإنسانية لحزب "روسيا الموحدة" في مقاطعة كورسك، يوم الثلاثاء: "الآن نرى أن هناك أضرارا ألحقت بمقاطعة كورسك"، مشيرا إلى أنه من الضروري إعداد قاعدة البيانات بالتعاون مع سلطات المقاطعة بشأن الأضرار واستخدامها لاحقا "لتقديم الفاتورة بشكل أو بآخر".



وتابع: "وعلينا أن نتخذ القرار بشأن كيف سنحاسبهم لاحقا. ونحن لا بد أن نحاسبهم".

وأضاف: "نحن سنعاقبهم على كل شيء، وسننتصر بالطبع".

ويأتي ذلك على خلفية هجوم القوات الأوكرانية الذي شنته منذ يوم 6 أغسطس الجاري، على مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.