اليوم السابع
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السيرة الذاتية للمستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

الخميس، 15 أغسطس 2024 05:00 م
السيرة الذاتية للمستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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صدر القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبدالرازق شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 15 أغسطس الجارى.

والمستشار عبدالرازق شعيب من مواليد 10 أبريل 1955 في محافظة أسيوط حيث حصل على ليسانس حقوق عام 1977 بتقدير جيد جامعة القاهرة، وعين في درجة  مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لـسنة   1978 الصادر في 10 ابريل 1978.

وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 الصادر في 10 أغسطس 1995.

ورقي المستشار عبدالرازق شعيب رقي إلى درجة وكيل الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221  لسنة 2000  ثم رقي إلى درجة  نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 272  لسنة ولا زال بالخدمة حتى تاريخه.

وعمل المستشار عبدالرازق شعيب في عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة وهى أسيوط -سوهاج- الوادي الجديد - التفتيش الفني -أسيوط رئيسا-أسيوط أول رئيسا أسيوط أول رئيسا-رئيس قطاع وسط الصعيد ثان – رئيس قطاع جنوب الصعيد ثان - رئيس قطاع الإدارية العليا.

وأنتدب المستشار عبدالرازق شعيب مستشاراً قضائياً لمحافظه المنيا في الفترة من 1/10/2000 إلي 29/9/2005

كما أعير المستشار عبدالرازق شعيب للعمل كبير مستشارين قانونين في مجموعه الشئون القانونية بشركة النفط بدولة الكويت .







هيئة قضايا الدولة

رئيس هيئة قضايا الدولة

تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشار عبدالرازق شعيب




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