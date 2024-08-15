التعليم العالى: انتهاء مرحلة التصفيات الأولى من أولمبياد الشركات الناشئة

كتب محمد صبحى

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن انتهاء مرحلة التصفيات الأولى من أوليمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعات المصرية، والتي استضافت فعالياتها 30 جامعة، بمشاركة 976 فريقًا من 91 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا في مختلف العلوم والمعرفة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

ومن جانبه، أعرب الوزير عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من أولمبياد الشركات الناشئة، بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، ودعم الأفكار والمشاريع الواعدة، وتوفير فرص التدريب، والدعم المالي واللوجستي للفرق المُشاركة، مؤكدًا أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير البيئة المُناسبة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لـ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تستهدف الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة، مشيرًا إلى أن مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة شهدت تنافس الفرق الطلابية والبحثية للحصول على المراكز الأولى على مستوى الجامعة، بجوائز مالية قيمة مقدمة من الصندوق، موضحًا أن إجمالي الفرق المشاركة في المسار الطلابي 776 فريقًا، وتأهل منهم 130 فريقًا، وفي مسار الباحثين 200 فريق، وتأهل منهم 65 فريقًا، مشيرًا إلى أن هذه الفرق الفائزة ستمثل جامعاتها في التصفيات على مستوى الأقاليم السبعة الجغرافية لمصر للتصعيد للمعسكر الختامي المؤهل للبرنامج التلفزيوني Gen Z.

تشمل مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، التصعيد للمعسكر الختامي على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وتمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.