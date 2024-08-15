اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالي تعلن غلق كيان وهمي جديد بالقاهرة

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:45 ص
التعليم العالي تعلن غلق كيان وهمي جديد بالقاهرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "أكاديمية آفاق للتنمية والتدريب"، والكائن مقرها بالعقار رقم (72) برج الحجاز شارع 105 بالمعادى-القاهرة"، والتي تدّعي تبعيتها إلي جامعة النيل الأوروبية، واعتمادها من المملكة المتحدة، وتزعم قبول الطلاب للدراسة عن بُعد "أونلاين"، ومنحهم شهادات معتمدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات واعتمادها من جامعات خارجية بدول أخري.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

ومن جانبه، صَرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2024

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

التعليم العالى

تنسيق الكليات

تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الاولى

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الالكتروني 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

tansik digital gov eg

نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

رغبات الثانوية العامة 2024

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق

وزارة التعليم العالي

كليه تربيه رياضيه تقبل من كام 2024

لينك تنسيق الثانوية العامة 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة