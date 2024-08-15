البرهان: حريصون على الحوار مع الجانب الأمريكى ولكن هناك خطوط حمراء

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أشاد رئيس المجلس السيادى السودانى عبد الفتاح البرهان، بالسفير النرويجى لدى الخرطوم انجرية ستيانس ودوره فى تنمية وتطوير العلاقات بين بلاده والسودان.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان اليوم السفير النرويجى لدى السودان أندريه ستيانسن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

ومن جانبه؛ أشار وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين إلى إسهامات السفير النرويجى المقدرة ضمن مجموعة الترويكا فى دعم السودان.

وأشاد بمواقف النرويج وتواصلها مع كافة الأطراف السودانية.

وذكر السفير حسين ان السفير النرويجى أبدى رغبة بلاده فى القيام بدور فى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين السودانية والأمريكية فيما يلى اجتماعات جنيف.

فيما أكد له رئيس المجلس السيادى حرص السودان على الحوار مع الجانب الأمريكى إلا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها تتعلق بإنفاذ مخرجات منبر جدة واختيار المراقبين لأى محادثات.