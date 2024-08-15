إيداع المتهم بالتعدى على طفل فى المعصرة مستشفى العباسية

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إيداع المتهم بالتعدي على طفل في المعصرة، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، وحددت المحكمة جلسة 16 سبتمبر المقبل، لإيداع التقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، أمانة سر أسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4459 لسنة 2024 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 1575 لسنة 2024 كلي حلوان قيام المتهم “حلاق” بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بالتعدي على الطفل المجني عليه بالقوة، وكان ذلك حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ميلادية، حال كونه من أصوله والتولي تربيته.



