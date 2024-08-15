أعشاب موجودة في مطبخك مفتاحك لإنقاص الوزن.. منها الفلفل الحار والقرفة

كتبت إيناس البنا

هل تعلم أن سر خسارة الوزن يكمن في مطبخك؟ بدلاً من ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو التدريبات الشاقة وحتى اتباع أحدث صيحات الحمية الغذائية، يمكنك استخدام القليل من الأعشاب بذكاء في طعامك قد يساعدك بسهولة فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.



والجزء الأفضل من ذلك هو أن هذه الأعشاب لها آثار جانبية قليلة جدًا مقارنة بالأدوية التقليدية، كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا طويل الأمد على صحة الإنسان بشكل عام.

وفقا لموقع تايمز أف انديا، يتفق العلم على أن الأعشاب يمكن أن تساعد في الحفاظ على السعرات الحرارية، بشرط تناولها بكمية معتدلة وليس بشكل مفرط، حيث يمكن لهذه الأعشاب أن تفعل العجائب على وزن جسمك وتعزز أيضًا مناعتك، وأيضك ، وتتحكم في نسبة السكر في الدم .

الأعشاب هي الطريقة الأكثر طبيعية لإزالة السموم من جسم الإنسان، هذه العملية ضرورية لتسريع عملية التمثيل الغذائي التي تنظم الوزن، عندما يحدث إزالة السموم، يكون فقدان الوزن أسرع بكثير مثبط الشهية: إحدى أكبر المشكلات في العصر الحديث هي أنه من الصعب الالتزام بأي جدول أو روتين، في ظل

بعض الأعشاب التي تساعد على إنقاص الوزن

الزنجبيل:

تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعمل على تعزيز عملية الهضم وتساعد على تقليل الشعور بالجوع، كما تساعد المركبات مثل الشوغول والجينجيرول على تجنب السعرات الحرارية.

الكُركُم:

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات وقد يساعد في تعزيز فقدان الوزن، يضمن الكركم أن الجسم لا يحتفظ بالدهون الزائدة عن طريق منع مقاومة الأنسولين وينظم مستويات السكر في الجسم، يمكن تناوله إما في الوجبات أو في كوب من الماء الدافئ، بعد غليه مع الكركم.

الحلبة:

هذه العشبة السحرية غنية بالألياف التي تؤدي إلى الشعور بالامتلاء في المعدة، ومن المعروف أيضًا أنها تعزز تكسير الخلايا الدهنية وتبطئ معدل الامتصاص المعوي، كما أنها فعالة جدًا في التحكم في نسبة السكر في الدم.

القرفة:

باعتبارها مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات، تعمل القرفة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية، كما تساعد جسم الإنسان على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين وبالتالي التحكم في مستوى السكر في الدم، كما أنها تمنع متلازمة القولون العصبي وتحسن صحة الأمعاء.

الفلفل الحار:

يعمل الفلف الحار على رفع درجة حرارة الجسم ويؤدي إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، كما يحتوي على مادة كيميائية - الكابسيسين - والتي لها دور فعال في الحد من نوبات الجوع، وهذا يؤدي تلقائيًا إلى تناول سعرات حرارية منخفضة ويؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن، وبدلاً من تخزين الدهون، يحولها الجسم إلى طاقة.

بالإضافة إلى هذه تساهم الأعشاب المنزلية الأساسية مثل الفلفل الأسود، عند إضافتها إلى الطعام، في إنقاص الوزن أيضًا، حيث يحتوي الفلفل على مادة كيميائية - البيبيرين، وهي معززة لعملية التمثيل الغذائي وتساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل كبير.