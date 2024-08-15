اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 12:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انخفاض معدلات التضخم للشهر الخامس

الخميس، 15 أغسطس 2024 12:12 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انخفاض معدلات التضخم للشهر الخامس د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

وزيرة التضامن تستجيب لفتاة بدار رعاية وتوافق على سفرها للمشاركة فى بطولة دولية

مفتى الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بمنصبه الجديد وبحث سبل التعاون

وزارة التعليم: مصر لديها أكبر نظام تعليمى فى أفريقيا ونخدم 25 مليون طالب

وزيرة التضامن تبحث مع وزير الأوقاف التعاون فى إعداد دليل الأسرة

السكة الحديد ترفع سعر تذكرة الطوارئ وكبار العملاء 25%.. تفاصيل

مديرية تعليم القاهرة: غدا آخر أيام التقديم الإلكترونى على التحويلات المدرسية

نائب وزير الصحة تتفقد وحدة صحة مدينة العمال بمحافظة قنا

وزارة العمل تجرى محاكاة لعملية إخلاء حال تعرض المبنى لحادث طارئ

 







العمل

السكه الحديد

التضامن

التربيه والتعليم

الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة