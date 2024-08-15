أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انخفاض معدلات التضخم للشهر الخامس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن تستجيب لفتاة بدار رعاية وتوافق على سفرها للمشاركة فى بطولة دولية

مفتى الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بمنصبه الجديد وبحث سبل التعاون

وزارة التعليم: مصر لديها أكبر نظام تعليمى فى أفريقيا ونخدم 25 مليون طالب

وزيرة التضامن تبحث مع وزير الأوقاف التعاون فى إعداد دليل الأسرة

السكة الحديد ترفع سعر تذكرة الطوارئ وكبار العملاء 25%.. تفاصيل

مديرية تعليم القاهرة: غدا آخر أيام التقديم الإلكترونى على التحويلات المدرسية

نائب وزير الصحة تتفقد وحدة صحة مدينة العمال بمحافظة قنا

وزارة العمل تجرى محاكاة لعملية إخلاء حال تعرض المبنى لحادث طارئ