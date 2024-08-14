وزير الصحة يستعرض مبادرة 100 يوم صحة مع مجلس أمناء القاهرة الجديدة

استضاف مجلس أمناء القاهرة الجديدة برئاسة الدكتور محمد الوحش، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء القاهرة الجديدة، وعن الجهة التنفيذية المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، ونواب رئيس الجهاز.



وقد رحب الدكتور الوحش بنائب رئيس الوزراء وزير الصحة مستعرضا مبادرة 100 يوم صحة فى النسخة الثانية لها، وحرص القيادة السياسية على مستوى الخدمات الطبية متمثلا فى المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تمثل حياة الإنسان، وتبدأ من بداية تكوين الأسرة قبل الزواج.



من جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة بدور مجلس أمناء القاهرة الجديدة فى العمل العام والمساهمة الفاعلة مع الجهاز التنفيذى فى أداء دور محورى لتنمية القاهرة الجديدة.



وأضاف المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة بأن المدينة تشهد طفرة جديدة فى النمو العمرانى، وذلك بعد خطة استحداث التجمع الثانى والرابع والسادس والسابع، واضافتهم الى خريطة القاهرة الجديدة، لتكون مساحتها الحالية 120 ألف فدان، وهو ضعف مساحة محافظة القاهرة.



وأعقب ذلك استعراض الدكتور الوحش رئيس المجلس ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بعض الخدمات الطبية والتى يلزم لها تطوير ورفع كفاءة، وأضاف أن مجلس األمناء اعتمد بالفعل ميزانية مقدارها 13 مليون جنيه وذلك لرفع كفاءة مبانى الوحدات الصحية فى كل من التجمع األول والثالث والخامس ومركز طب الأسرة بالمستقبل.

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء بأن هذه المراكز يلزم لها تحديث ببعض المعدات الطبية مثل أجهزة الموجات الصوتية، ووحدات علاج الأسنان، وقد استجاب بتوفير كافة المعدات والأجهزة الطبية لرفع كفاءة هذه الوحدات.



كما أوضح رئيس مجلس الأمناء أن المجلس قام ببناء وتشطيب 3 مراكز طبية جديدة فى كل من منطقة الهناجر، وغرب الجامعات بالإضافة إلى منطقة أرض المعارض، وقد أصدر وزير الصحة تعليمات بدخولها للخدمة فورا للقيام بدورها الصحى المنشود.



من ناحية أخرى أشار الدكتور الوحش إلى أن القاهرة الجديدة أصبحت مترامية الأطراف وبمعدلات إشغال سكنية متسارعة على مدار العشر سنوات الماضية، ولكن ينقصها خدمة التأمين الصحى على الطالب من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية مرحلة الدراسة الثانوية، وكذلك تواجد عيادات تأمين صحى للمرضى بالقاهرة الجديدة. وبدوره تواصل وزير الصحة مع الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى لتوفير هذه الخدمات بالقاهرة الجديدة، خاصة أن جهاز المدينة لديه مبنى فى التجمع الأول وسوف يقوم رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة مع أعضاء المجلس بعقد اجتماع مع رئيس هيئة التأمين الصحى بناء على تعليمات الوزير لمعاينة الموقع لبدء تفعيل الخدمة، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء القاهرة الجديدة، وقد أشار رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة إلى زيارات وزير الصحة المتكررة إلى مستشفى القاهرة الجديدة للوقوف على حالها، وقد أوضح الوزير بأن المستشفى قد تم ضمها الى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وذلك لرفع كفاءة الأداء بها، كما أوضح وزير الصحة أن هناك مساحة كبيرة من الأرض الشاغرة والتابعة لمستشفى القاهرة الجديدة، وأن الوزارة

قد أعدت الدراسات اللازمة ليكون عليها صرح طبى كبير طاقته الاستيعابية 200 سرير بالقسم الداخلى.



وفى نهاية الاجتماع توجه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس أمناء القاهرة الجديدة على دعوتهم له، كما تقدم بالشكر الى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة والتنفيذيين على ما يبذلونه من جهد.



الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان



جانب من الأجتماع



لقاء وزير الصحة والسكان مع مجلس أمناء القاهرة الجديدة



مجلس أمناء القاهرة الجديدة