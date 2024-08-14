وزيرة التضامن تبحث مع وزير الأوقاف التعاون فى إعداد دليل الأسرة

كتب مدحت وهبة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين.

وتناول اللقاء بحث استعدادات وزارة الأوقاف لتنظيم مؤتمرها الدولي الخامس والثلاثين، وهو المؤتمر الدولي الأول للواعظات تحت عنوان.. "دور المرأة في بناء الوعي"، وذلك في الفترة من 25 و 26 أغسطس الجاري ، حيث وجه وزير الاوقاف الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور المؤتمر والمشاركة في فعالياته، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شهد اللقاء أيضا الاتفاق على مشاركة وزارة الأوقاف في دليل الأسرة الذي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإعداده بالتعاون مع وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية، على أن يتم توزيعه على أئمة المساجد للاستفادة منه والمشاركة في الأعمال القادمة الخاصة بالدليل.

كما بحث الوزيران إمكانية التعاون والتنسيق بين الرائدات الاجتماعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي والواعظات التابعات لوزارة الأوقاف، حيث يمكن تعاون الطرفين في إيصال العديد من الرسائل المهمة والصحيحة للمواطنين .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم التوجيه بتعاون الرائدات الاجتماعيات والعمل مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك وزارة الأوقاف، لأن الجميع يعمل لتحقيق رفع الوعي في المجتمع المصري وإيصال الرسائل بصورة صحيحة للمواطن.