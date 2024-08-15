آثار سوهاج تعلن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لتذاكر دخول المناطق الأثرية

سوهاج عمرو خلف

أعلنت آثار سوهاج عن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لبيع تذاكر دخول المناطق الأثرية بنطاق محافظة سوهاج، على أن يتم دخول جميع الزائرين مصريين، عرب، أو أجانب، بموجب تذكرة يتم شراؤها بأى بطاقة بنكية من خلال شباك تذاكر المنطقة، ثم المرور من خلال البوابات الإلكترونية، مع استمرار دخول طلاب كليات الآثار مجانا بموجب كارنيه الكلية.

وأوضح أشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى، ومشروع تطوير الخدمات بالمناطق الأثرية، وتحسين التجربة السياحية بها، والذى يأتى فى إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد بدأت، خلال شهر مايو الماضى، فى حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدى.