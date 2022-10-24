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الطلاب سارقو متحف آثار سوهاج يعترفون: "عطلنا الكاميرات واستخدمنا أجنة"

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:32 ص
الطلاب سارقو متحف آثار سوهاج يعترفون: "عطلنا الكاميرات واستخدمنا أجنة" المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون بسرقة متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج، حيث أكد أحدهم اتفاقه مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـى الثراء السريع.

وأوضح المتهم، أنه برفقة زميله أعدا "أجنة حديدية" ودلفا للجامعة وحجب أحدهما رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف وقاما بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية، وقام أحدهما بالاتصال بطالبة وطلب منها الحضور بسيارتها ولدى حضورها قاما بإعطائها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت، ثم استقل الطالبان سيارة أجرة "تاكسى" وتقابلا معها مرة أخرى وقام أحدهما بإخفاء المسروقات لدى والده "متهم" تمهيداً لبيعها.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى إعادة 59 قطعة أثرية بسوهاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بتاريخ 22 الجارى من إحدى الجامعات الكائنة بدائرة القسم بإكتشافهم سرقة (بعض القطع الأثرية) من داخل متحف (كلية الآثار بالجامعة) .

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة  4 أشخاص (طالبان وطالبة بذات الجامعة - ووالد أحدهم).

وعقب تقنين الإجراءات .. تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم عدد (59 قطعة أثرية) المستولى عليهم من المتحف وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


اثار

متحف سوهاج

سرقة الاثار

الداخلية

حوادث

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