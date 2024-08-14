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وزير التعليم: انتهاء الكثافة الطلابية فى المدارس بالمحافظات قبل نهاية الشهر

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:23 م
وزير التعليم: انتهاء الكثافة الطلابية فى المدارس بالمحافظات قبل نهاية الشهر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم
كتبت هند مختار

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قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إنه انتهاء مشكلة الكثافة الطلابية فى المدارس بالمحافظات قبل نهاية الشهر الجارى وسيكون كثافة الفصل لا تزيد عن 50 طالبا فى الفصل الواحد.


وأوضح أن أهم شئ للطالب هو شعوره بالنجاح عند ذهابه فى المدارس وهو سياسة تحفيزية تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، وإعادة تقسيم أعمال السنة "جزء على الواجب وجزء على الاختبار الأسبوعى وجزء على الأنشطة الصيفية".

ولفت إلى أنه فيما يتعلق برؤية مواجهة كثافة الطلاب بالفصول أن هناك فصول "كنترول" بالمدارس سيتم استغلالها وتحويلها لفصل دراسى.


وتابع  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.

 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوي كثيرة، موضحا إنه سيتم زيادة أيام التدريس لـ31 أسبوعا، وعدد الحصص 8 حصص، و50 دقيقة زمن الحصة، مشيرًا إلى أنه لن يتم المساس بعدد الساعات التعليمية.







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