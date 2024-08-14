نائب محافظ دمياط تلتقى ممثلى الكيانات الشبابية لمناقشة عدد من الموضوعات

دمياط معتز الشربيني

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأعضاء حملة بشبابها وأعضاء (YLY) شباب يدير شباب، وممثلى الكيانات الشبابية الأخرى لمناقشة بعض الأفكار الخاصة بأبناء المحافظة، وجاء الاجتماع بحض الدكتور وليد الشاذلى، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

واستهلت الاجتماع بتلقى التهنئة لتولى مهام منصبها الجديد، واستمعت إلى كل كيان شبابى بمفرده، والأنشطة الخاصة بهم، وافكارهم وتطلعاتهم للفترة القادمة، وأكدت دعم المحافظة الكامل للشباب.

وطالبت المهندسة شيماء الصديق، من الكيانات الشبابية، الاهتمام بالقضايا الرائجة على الساحة المصرية، مثل" التغييرات المناخية، والاهتمام بالمساحات الخضراء"، والعمل على رفع الوعى المجتمعى بها، والاهتمام بالأطفال وتنمية الانتماء لديهم.

وأكدت "نائب محافظ دمياط" اهتمام الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالشباب باعتبارهم بناة المستقبل وعماده، وإيمان سيادته بأهمية دورهم فى مسيرة التنمية، وفى هذا السياق،، دعت " المهندسة شيماء الصديق " الكيانات الشبابية بتوعية المواطنين بأهمية المشروعات الرئاسية التى تنفذ فى القرى والمراكز، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كما طالبت منهم دراسة المشكلات الخاصة بالمجتمع داخل دمياط وتقديم مقترحات بالحلول للجهات المعنية.