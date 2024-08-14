اليوم السابع
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معهد الفلك: 4 سبتمبر غرة شهر ربيع الأول.. والمولد النبوى 15 سبتمبر

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:56 ص
معهد الفلك: 4 سبتمبر غرة شهر ربيع الأول.. والمولد النبوى 15 سبتمبر استطلاع هلال - أرشيفية
أ ش أ

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قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1446 ستكون يوم 4 سبتمبر المقبل وعدته 30 يوما، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم 15 سبتمبر.

 

وأشار رابح - في بيان أصدره اليوم - إلى أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم 3 سبتمبر المقبل (يوم الرؤية)، موضحا أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 20 - 21 دقيقة، وأضاف أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (15 - 27 دقيقة).







المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

معمل أبحاث الشمس

الهلال الجديد



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