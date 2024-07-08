الطرق الصوفية تنظم 3 مواكب سنوياً وتستعد لموكب المولد النبوى الشريف

كتب لؤى على

بعد نجاح موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية أمس الأحد، والذى انطلق من مسجد سيدى صالح الجعفرى، حتى مسجد الإمام الحسين، والذى ضم الآلاف من مريدى الطرق الصوفية، وكان فى استقبالهم بساحة الحسين الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وأعضاء المجلس، حيث تقوم كل طريقة بقراءة الفاتحة أمام شيخ المشايخ، ثم تتوجه الطرق للدخول إلى مسجد الحسين لأداء صلاة المغرب.

وبعد النجاح الكبير فى التنظيم والمشاركة دعت الطرق الصوفية مريديها بالإستعداد لموكب المولد النبوى والذى ينطلق يوم 12 ربيع الأول ، حيث أن الطرق الصوفية لها ثلاث مواكب كل عام وهم موكب رأس السنة الهجرية ، وموكب المولد النبوى ، وموكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح شيخ مشايخ الطرق الصوفية أنه فى ذكرى الهجرى النبوية الشريفة نتمنى أن ننتقل من حال عدم العمل إلى الجد والاجتهاد والإنتاج ومن اليأس إلى القوة ودعم القيم المحمدية ومن الحقد إلى الحب ومن الكسل إلى البناء ونحن رصدنا قائد الأمة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم والذى أسس ذاك على المحبة .

وأشار الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن هناك تعاون على أعلى مستوى وتنسيق كامل مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المؤسسة الام التى نتبعها جميعا وكذلك تنسيق كامل مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الاشراف موضحا أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج منا إلى التكاتف فى جميع المجالات.

واختتم القصبى، دعوته إلى ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم التحديات التى تواجه الدولة المصرية بالإضافة إلى ضرورة تبنى قضية الوعى والبناء وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدينية بأكملها وغيرها من مؤسسات الدولة المصرية.