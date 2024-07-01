البحوث الفلكية: غرة شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأحد المقبل

كتب محمود راغب

صرح الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادى، يولد هلال شهر المحــــرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــت الموافق 6/7/2024م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (يوم الجمعــــة 29 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 5/7/2024م ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعدغروب شمس ذلك اليوم.

• وبذلك يكون يوم السبت 6/7/2024 م هو المتمم لشهــــر ذي الحجــــة 1445هـ، وبذلك تكون غــرة شهـــر المحـــــرم 1446 هـ فلكيـــاً يوم الأحـــــــد 7/7/2024 م.