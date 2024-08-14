محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثانى بنسبة نجاح 89,66%

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قبل قليل نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2024 ، بنسبة نجاح 89,66 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل.

حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 14 ألفا و415 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 12 ألفا و526 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور أغسطس 2024 بنسبة نجاح 100% ، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 9 طلاب وعدد الناجحين 9 طلاب.

وتم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور أغسطس 2024 بنسبة نجاح 100 % ، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين للامتحان 3 طلاب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 81,6 %.