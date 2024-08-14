محافظ القليوبية يقرر تكريم أكثر 3 مدن ومحاسبة أقل 3 مراكز إنجازا بملف التصالح

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وشهد الاجتماع، إشادة المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية، وقرر تكريم أكثر 3 مدن تميزت في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد.

وفي المقابل، قرر المحافظ محاسبة أقل 3 مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.

وأكد المحافظ، على أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.

وأشار عطية، إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة. كما أكد على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد المحافظ، على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكداً على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية.