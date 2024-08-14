محافظ القليوبية يتابع أعمال تأهيل 5 حدائق ويوجه بإنشاء كوبرى مشاه أمام موقف بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة بنها أعمال تطوير المرحلة الثانية بشارع فريد ندا والتي تشتمل إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا، بمسطح 6 آلاف متر مسطح، وذلك في إطار متابعة تلك المشروعات للانتهاء منها، وفق جداولها الزمنية للعمل على إبراز الوجهة الحضارية لمدن المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وممثلي الشركة القائمة علي المشروع.

واستهلّ المحافظ، الجولة بتفقد حديقة النصب التذكاري بجوار كوبري المصنع الحربي، موجها بسرعة الانتهاء من زراعة الحديقة وتجميلها بأشجار مثمر وتجهيزها استعداداً لافتتاحها في العيد القومي للمحافظة نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى إنشاء ساري علم مصر أعلي نافورة الجاري إنشائها بمدخل المدينة، وذلك بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها لإبداء التصميم الإنشائي للساري ليكون بارتفاع 18 متر يراعي فيها تطبيق أعلى المعايير والمواصفات القياسية التي تطبق في التصميم والتنفيذ للوصول بها إلى أعلى درجات الأمان الممكنة للحفاظ على متانه الساري.

كما تفقد حديقة مدخل مدينة بنها القبلي علي الطريق الزراعي علي امتداد كوبري المصنع الحربي، حيث استمع المحافظ خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة، حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجاري توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات، كما أعطي بعض الملاحظات عن تغير مكان شعار المحافظة بالحديقة وتكون أمام مدخل مدينة بنها القبلي، كما وجه المحافظ بالعمل علي الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن، ليتم فتحها أمام المواطنين لاستعادة الوجهه الحضارية لعاصمة المحافظة مدينة بنها، مؤكدا أنه سيتم تزويد الحديقة بكافة الخدمات الإدارية اللازمة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإنشاء كوبري مشاة أمام موقف بنها العمومي علي الرياح التوفيقي يربط البر الشرقي بالبر الغربي لمدينة بنها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري وذلك للتسهيل علي المواطن للتنقل بين البر الشرقي والبر الغربي بمركز ومدينة بنها.