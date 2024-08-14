مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و91.5% للصيدلة

محمد صبحى

يواصل طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للمرحلة الأولى وهو شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% ، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% ،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.

وفى هذا الإطار ومع ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى والذى سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية بتنسيق الجامعات العام الماضى، 362 درجة فأكثر بنسبة مئوية 88.29 % أي هناك زيادة فى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى حوالى 9 درجات، كما أن هناك زيادة فى أعداد الطلاب بالمرحلة الأولى هذا العام حوالى 4 آلاف طالب وطالبة بعد إضافة درجتى مادة الفيزياء فى نتيجة الثانوية العامة ليصل إجمالي عدد طلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الأولى أكثر من 26 ألف طالب وطالبة مقارنة بإعداد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق العام الماضى والذى بلغ 22304 طالب وطالبة.

وبالمقارنة بين أعداد الطلاب والحد الأدنى للمرحلة بتنسيق الجامعات العام الماضى، تتكشف المؤشرات الأولية للقبول بكليات الطب حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب العام الماضى 374.5 درجة ونصف للقبول بكلية طب العريش بنسبة مئوية 91.3 %، فمن المتوقع إلا يقل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب هذا العام عن 382 درجة بنسبة مئوية 93.1 %.

وفى سياق متصل، سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بتنسيق العام الماضى 373 درجة بنسبة مئوية 90.9 %، ووسط ارتفاع مجاميع الطلاب وزيادة الأعداد مقارنة بالعام الماضى من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات طب الاسنان بتنسيق الجامعات 2024 بين 380 و 381 بنسبة مئوية 92.6%.

وفيما يخص كليات العلاج الطبيعى، سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علاج طبيعى بنى سويف 369.5% بنسبة مئوية 90.1% بتنسيق العام الماضى، ونظرا لارتفاع مجاميع الطلاب هذا العام تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى يسجل 378 درجة بنسبة مئوية 92.1%

وفى السياق ذاته، سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بتنسيق الجامعات العام الماضى 367 درجة بنسبة مئوية 89.5%، وبالتالى من المتوقع ألا يقل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة هذا العام 375 ونصف درجة بنسبة مئوية 91.5%.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لـ طلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.