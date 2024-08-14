في الحر ده اشربها ساقعة.. أهمية القهوة المثلجة لترطيب جسمك

كتبت مروة محمود الياس

خيارات القهوة أصبحت عديدة ومتغيرة وكثيرة، لا شك أن القهوة أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن أن تتناولها ولكن بإضافات كثيرة يمكن أن تصبح مشروبا غير صحي، فالسكريات الكثيرة المضافة إليها وكذلك الكريمة وغيرها من الإضافات غير الصحية تحولها من مشروب صحي للغاية إلى مشروب غير صحي.

القهوه المثلجة وفقا لتقرير نشر في موقع quench water قهوة صحية مفيدة لا غنى عنها خاصة في أيام الطقس الحار، لها الكثير من الفوائد الصحية وذلك لأنها تحتوي عناصر صحية توفر هذه الفوائد:

-تزيد من مستويات القوة والطاقة والنشاط وتعزز من اليقظة والتركيز لأنها تؤدي إلى زيادة القوة الإدراكية للمخ والعضلات ايضا مما يجعل الإنسان قادر على مزاوله مهام عمله.

تعزز من القدرة على تقليل حدة زيادة الوزن لأنها تعمل على تخفيف الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام لذلك فهي محفز قوي لانقاص الوزن.

تساعد على الهضم لا شك في ذلك فهي تحافظ على سلامة الجهاز الهضمي وتقلل من الأعراض الاخراجية السيئة، مثل الإمساك والاسهال، وتعزز من صحة المعدة بشكل عام وتخفيف مشاكلها.

ونصح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العيني بضرورة توافر شروط معينه في القهوة المثلجة كي تصبح مفيده وصحيه، فالقهوة المثلجة بشكل خاص في هذه الليالي الحارة توفر الترطيب المناسب للجسم وتعزز من تقليل حدة جفافه وشعوره بالراحة والانتعاش كما أنها تنعش الأمعاء وتعزز من الشعور بالبرودة وتخفيف حدة الشعور بالحرارة فتره من الوقت.

ونصح بضروره توفر هذه الشروط في القهوة الباردة:

اجعلها بارده برودة متزنة وليست مثلجة قوية للغاية على الامعاء وعلى الحلق حتى لا تسبب مشكلات صحيه، فيجب أن تكون باردة وليست مثلجة بشدة.

الاهتمام بعدم إضافة السكريات المضافة الضارة التي تفقدها فوائدها مثل السكر وغيره، يمكن تناولها سادة أو استبدالها بالسكر الخالي من السعرات الحرارية المحلي.

الابتعاد عن وضع الكريمة ومبيضات القهوة التي تفقد للقهوة قيمتها الغذائية

التركيز على عدم الإكثار من تناولها وعدم الإسراف في تناولها وتحديد عدد أكواب يومي موزع جيدا على مدار اليوم من حوالي كوب إلى ثلاثة أكواب على أقصى تقدير ويفضل أن تكون أكواب صغيرة الحجم.

عدم تناول تسالي جانبية أو سناكس غير صحي مع القهوة حتى لا يفقدها قيمتها الصحية.

لا تتناول طعامك أثناء شرب القهوة أو بالقرب منها حتى تساعدها على تعزيز التمثيل الغذائي والاستفادة بعناصر الطعام.