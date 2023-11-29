ماتزودهاش.. مبيض القهوة يؤثر سلبا على الهضم ويزيد فرص الإصابة بالسكر

كتبت مروة محمود الياس

مبيض القهوة أحد الإضافات الشائع استخدامها على القهوة أو المشروبات السريعة الأخرى، وفقا لتقرير نشر في موقع eatthis فإن هذه المبيضات باختلاف أنواعها تضاف إليها الكثير من السكر، وهو ما يجعل أضرارها تزيد بشدة عن فوائدها.

وأوضح التقرير أن أبرز أضرار مبيض القهوة تتمثل في أن عدد الجرامات من السكريات المضافة إليه، قد تتعدى الحد المسموح اليومى بشدة، وبشكل لا يمكن تصديقه، مما يحمل أضرارا ومشكلات صحية عديدة، فقد أظهرت الأبحاث -وفقا للتقرير- أن مبيض القهوة يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، نظرا لأنه يزيد من نسب السكر في الدم بشكل عام، وإذا كان الإسنان يشرب أكثر من كوب من القهوة في اليوم، يصبح استهلاك المبيض زائد جدا عن الحد، مما يعرضه لمخاطر صحية كثيرة.

ومن أبرز أضرار مبيض القهوة كما ذكرها التقرير، أنه يعزز من فرص الإصابة بمشكلات القلب المختلفة، وأمراض الأوعية الدموية الكثيرة، فضلا عن ارتفاع فرص من يتناول المبيض بكثرة في مشروباته، بالإصابة بالسكتة الدماغية.

وتابع التقرير موضحا أبرز أضرار مبيض القهوة، والتي تتمثل في زيادة فرص الإصابة بالتهابات الجسم المتفرقة، فضلا عن اضطراب الهضم، لأن هضم هذه السكريات يكون صعبا، فتجد من بالكثير من المبيضات في مشروبه قد يصاب بالكثير من التقلصات، يعانى أيضا من الصعوبات الإخراجية كالإسهال على سبيل المثال في بعض الحالات، وهذا الافراط في تناول المبيضات خاصة التي يضاف إليها كميات سكر كثيرة ، تعزز اضطرابات الوزن وعدم القدرة على السيطرة عليه، وينصح باستخدام مبيضات قليلة السكر وصحية، وعدم الافراط في تناول المبيضات بشكل مفرط.