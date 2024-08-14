غدًا.. آخر موعد لتقديم طلبات التحويل بين المدارس إلكترونيا فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استقبال طلبات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية للعام الدراسى 2024/2025، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمى، حتى الخميس الموفق 15 أغسطس 2024.

وأوضحت المديرية ضوابط التحويل بين المدارس إلكترونيًا على النحو التالي:



أولًا: تحويلات مرحلة التعليم الأساسى

- يتم التقديم على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2024.

- يتم إعلان التنسيق الأول للتحويلات 20 أغسطس 2024 والتنسيق الثانى 5 سبتمبر 2024 والتنسيق الثالث 20 سبتمبر 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024.

ثانيًا: تحويلات مرحلة التعليم الثانوى للصفوف الثلاثة

- التسجيل على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net

- التقدم بطلب للإدارة التعليمية بالتحويل من مدرسة إلى أخرى أو من ادارة إلى أخرى لاستطلاع رأى الوزارة فى إمكانية التحويل من عدمه.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024 على الموقع الإلكترونى وسوف تعلن الكشوف بالمدارس.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسةإلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024 وسوف تعلن نتائج التحويلات على الموقع الإلكترونى وبالمدرسة.

- بعد إعلان نتيجة التحويلات التوجه للإدارة التعليمية والمدرسة لإنهاء إجراءات التحويل.

يُذكر أن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتمع مؤخرًا بمسئولى المدارس الرسمية للغات، لمناقشة متطلبات المدارس الرسمية والمشكلات التى تعوق العملية التعليمية بها، منبهًا على الآتي:

- الاستعداد التام لأعمال الصيانات وإعادة التدوير داخل المدارس الرسميه للغات.

- تقديم مقترحات لحل الكثافات المرتفعة فى المدارس الرسمية لغات.

- التحلى بالصبر والرد بالحكمة واللين واستيعاب ولى الأمر والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالتحويلات وإيضاح الإجراءات المتبعة.

-تفعيل البدل للم الشمل بين المدارس للتسهيل على ولى الأمر وذلك وفق اللوائح والقوانين دون الإخلال بالكثافات.

- تحديد مواعيد التنسيقات لأولياء الأمور لعدم حدوث تكدسات داخل الإدارات التعليمية، إذ قرر تحديد موعد التنسيقات كالتالى: التنسيق الأول 20 أغسطس، والثانى 5 سبتمبر، والثالث 20 سبتمبر.