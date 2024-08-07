اليوم السابع
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وكيل تعليم الجيزة يكرم طالب دمج حصل على 85% فى الثانوية العامة.. صور

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:13 م
وكيل تعليم الجيزة يكرم طالب دمج حصل على 85% فى الثانوية العامة.. صور وكيل وزارة التربية والتعليم يكرم الطالب عادل محمد
كتبت - مرام محمد

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التقى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، الطالب عادل محمد محمود عبد الغفار عون، المقيد بمدرسة الشهيد الرائد أحمد خالد صلاح إبراهيم الحجار، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، والذى حصل على نسبة نجاح 85% فى الشهادة الثانوية للشعبة الأدبية.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتشجيع ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، وحرصًا من قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة على دعمهم وتشجيعهم.

واستقبل وكيل الوزارة الطالب بمكتبه، ورحب به وهنأه على نجاحه وتفوقه، وتحاور معه عن طموحاته فى المستقبل، والكلية التى ينوى التقدم لها، ثم كرمه ومنحه شهادة تقدير، تشجيعًا له، متمنيًا له ولجميع أبناء الجيزة من ذوى الهمم والأسوياء التوفيق والنجاح.

 

 

وكيل وزارة التربية والتعليم يستقبل الطالب عادل محمد
وكيل وزارة التربية والتعليم يستقبل الطالب عادل محمد
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وكيل وزارة التربية والتعليم يكرم الطالب عادل محمد
وكيل وزارة التربية والتعليم يكرم الطالب عادل محمد

 







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