رابط التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تقديم تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا للدور الثاني، وذلك بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضح أنه يتم تقديم طلب التظلم إلكترونيًا، من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/ وتحديد موعد والتوجه للكنترول التابع لها المدرسة للاطلاع على الكراسة الامتحانية، ويتم دفع رسوم 35 جنيه للماده بالإدارة أو الكنترول.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات لصفوف النقل بالإدارات التعليمية، على أن يتم دفع 20 جنيها رسوم للمادة الواحدة.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسى 2023-2024م بنسبة 86.74٪.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن 19039 طالبا حصلوا على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 25730 طالبا.