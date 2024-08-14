اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:20 م
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ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:15 م
ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات غسيل اموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات). 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







وزارة الداخليو

غسل الاموال

غسيل الاموال

الاتجار فى الممنوع

الاتجار فى النقد الاجنبى




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