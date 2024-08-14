شواطئ العائلات بالغردقة كاملة العدد.. بـ20 جنيها صباحا و10 جنيهات مساء.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من أحد شواطئ العائلات الثلاثة بمدينة الغردقة، حيث تعتبر تلك الشواطئ هي الثلاث الحكومية بالغردقة، والتى تشهد يومياً اقبال كبير من المواطنين من المقيمين بالمدينة السياحية والوافدين اليها .

واستعرض اليوم السابع خلال البث المباشر أسعار تذاكر الدخول بالشواطئ الحكومية بمدينة الغردقة، حيث تبلغ تذكرة دخول شاطئ العائلات الرئيسى بالغردقة 50 جنيها، وتذكرة دخول شاطئ العائلات 1 بمبلغ 50 جنيها ايضاً، كما تبلغ تذكرة دخول العائلات 2 ب 20 جنيه.

بينما تختلف اسعار دخول الشواطئ فى فترات المساء حيث يقبل اعداد كبيرة من المواطنين فى المساء تبلغ تذكرة دخول شاطئ العائلات الرئيسى 50 جنيه ليلا وشاطئ العائلات 1 و2 ب 10 جنيه ليلا .

وتعتبر تلك الشواطئ من أهم الشواطئ التى تتميز بمعدلات أمان مرتفعة حيث تضم أعدادا كبيرة من رجال الأمن والكاميرات والمنفذين وكذلك سيارة إسعاف متمركزة بشكل يومى ومتكرر.